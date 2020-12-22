Гроссмейстер Карен Григорян уступает лидерам “Sunway Sitges International Chess Festival” одно очко

Представляющий Армению гроссмейстер Карен Григорян уступает лидерам турнира “Sunway Sitges International Chess Festival” всего одно очко.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Испании международном турнире состоялись партии 8-го тура. Григорян, играя белыми фигурами, одержал победу над представителем Чили.

Сейчас армянский гроссмейстер из 8 возможных имеет 5,5 очков и в турнирной таблице занимает 11-е место.

Турнир “Sunway Sitges International Chess Festival” стартовал 12 декабря и завершится 23 декабря. Призовой фонд подгруппы “А” составляет 20 765 евро, победитель получит 5 000 евро. В этом году в турнире участвуют 138 шахматистов.