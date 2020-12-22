Борцы вольного стиля примут участие в международном турнире

Сборная Армении по вольной борьбе завершит год международным турниром в Москве.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы. Юношеская сборная Армении по вольной борьбе в расширенном составе (19 борцов) отправилась в Москву, где примет участие в Рождественском турнире.

Ранее борцы вольного стиля участвовали в индивидуальном розыгрыше Кубка мира, прошедшем в столице Сербии Белграде. Сборная Армении завоевала три медали: Вазген Теванян завоевал золото, Арсен Арутюнян стал серебряным призером, а Арман Андреасян - бронзовым.