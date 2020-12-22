В России выявили 28 776 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, до 2 906 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее штаб сообщил о 29 350 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии.

Показатель заболеваемости в стране за последние семь дней поднялся до 19,3 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 158. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек, сообщили в оперштабе. Доля вылечившихся осталась на уровне 79,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 561 против 493 днем ранее. Всего от инфекции умерли 51 912 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,79%, следует из данных штаба.

Новые 7 237 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 750 934 инфицированных, сообщили в оперштабе.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 797 заболевших. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1%.