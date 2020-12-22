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Запрещено любое неправомерное вмешательство в свободное осуществление прав и свобод человека: ЗПЧ

Запрещено любое неправомерное вмешательство в свободное осуществление прав и свобод человека: ЗПЧ

Мониторинг офиса Защитника прав человека средств массовой информации и социальных сетей зафиксировал ряд публикаций, что должностные лица отдельных государственных органов, так и отдельные сторонники оппозиции пытаются заставить людей участвовать или не участвовать в объявленных акциях и в забастовке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

“Поясняем, что запрещено любое неправомерное вмешательство в свободное осуществление прав и свобод человека. Это влечет ответственность, установленную законом. Призываем всех относиться ко всем с уважением, к реализации их прав и свобод и права человека свободно действовать”.


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