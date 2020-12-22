Д. Хажакян предложил в повестку заседания Совета старейшин включить вопрос отставки Никола Пашиняна

Руководитель фракции “Луйс” Совета старейшин Еревана Давид Хажакян предложил включить в повестку заседания вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», Хажакян сообщил, что он и член Совета старейшин Теймина Варданян ввели в обращение заявление об отставке премьер-министра и правительства.

“Предлагаю проголосовать, поскольку различные общины уже обсуждали и приняли подобные проекты. Ереван не может остаться в стороне от этого”, - отметил руководитель фракции “Луйс” и добавил, что вопрос должен быть поставлен на голосование.

Заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян отметил, что для этого необходимо иметь подписи 1/3 членов Совета старейшин. Хажакян процитировал регламент и законы Совета старейшин, согласно которым в подпунктах 4 пункта 114 относительно повестки дня очередного заседания отмечено, что вопрос, предлагаемый членом Совета старейшин, должен быть поставлен на голосование отдельно.

Грачья Саркисян продолжил утверждать, что для включения вопроса в повестку дня заседания он должен быть представлен 1/3 членов Совета старейшин и отклонил предложение.