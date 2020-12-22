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Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и в ВТО

Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и в ВТО

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в Европейском Союзе и во Всемирной таможенной организации.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Принимая за основу пункты 8 и 9 приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1491-Н от 17 декабря 2009 года, с 17 марта 2021 года Сурен Мелик-Исраелян назначается таможенным атташе Армении в Европейском союзе и во Всемирной таможенной организации сроком на 3 года”,- говорится в решении.


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