Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн-инаугурацию" для него в день, когда присягу примет победивший на ноябрьских выборах Джо Байден, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На странице мероприятия в Facebook указано, что оно пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 мск). В описании говорится, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. Желание принять участие в мероприятии изъявили 62 тысячи человек.

Facebook пометил страницу напоминанием, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".

Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на котором он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс.

Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.