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“Возвращение”: артисты Оперного театра вновь выйдут на сцену после длительного перерыва

“Возвращение”: артисты Оперного театра вновь выйдут на сцену после длительного перерыва

После длительной паузы, обусловленной эпидемией, артисты Оперного театра приготовили любителям музыки праздник - концертную программу.

Как сообщает «Арменпресс», 26 декабря в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится концерт “Возвращение”.

Будут исполнены произведения Генделя, Вивальди, Франка, Моцарта, Арно Бабаджаняна, Джордана и других композиторов. Выступят Магда Мкртчян, Марине Дейнян, Лилит Согомонян, Нуне Бадалян, Анна Мнацаканян, Арцвик Демурчян, Варсеник Аванян, Липарит Аветисян, Нуне Григорян, Мэри Мовсисян.

В исполнении симфонического оркестра театра прозвучат  произведение Газароса Сарьяна “Гарни”, “Хризантемы” Джакомо Пуччини, а также песни Газароса Сарьяна из фильма “Песня первой любви”.

На концерте будут соблюдены все противоэпидемические правила.


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