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Поиски останков погибших воинов продолжаются по направлениям Гадрута, Джабраила и Шуши

Поиски останков погибших воинов продолжаются по направлениям Гадрута, Джабраила и Шуши

В результате поисковых работ на участках Мартуни, Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены тела еще 8 погибших военнослужащих. Об этом 22 декабря «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“В общей сложности,  обнаружены тела 1 047 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Поисковые работы сегодня продолжаются на направлениях Гадрута, Джабраила и Шуши”, - сообщил Унан Тадевосян.


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