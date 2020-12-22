Поиски останков погибших воинов продолжаются по направлениям Гадрута, Джабраила и Шуши

В результате поисковых работ на участках Мартуни, Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены тела еще 8 погибших военнослужащих. Об этом 22 декабря «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“В общей сложности, обнаружены тела 1 047 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Поисковые работы сегодня продолжаются на направлениях Гадрута, Джабраила и Шуши”, - сообщил Унан Тадевосян.