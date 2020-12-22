В Арцахе российские миротворцы оборудовали полевой автопарк

Российские миротворцы за две недели в Ходжалинском районе Арцаха оборудовали полевой автопарк. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Более 360 единиц техники, пункты обслуживания и ремонта, контрольно-технический пункт, склад автомобильного имущества расположены на площади в 6 000 квадратных метров. Подъездные пути, основные резервные выезды оборудованы для беспрепятственного вывода техники при выполнении работ”, - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что техническое оснащение автопарка позволит за сутки ремонтировать более 10 единиц техники и бронетехники.