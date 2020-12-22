Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

В Арцах уже вернулись более 43 000 человек

В Арцах уже вернулись более 43 000 человек

В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции 21 декабря в Арцах вернулись 351 человек, покинувшие свои дома из-за боевых действий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России. “Всего в Арцах вернулось около 43 000 человек”, - говорится в сообщении Минобороны.

Указом президента РФ от 10 ноября 2020 года после заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного руководителями Армении, Азербайджана и России о прекращении огня, в Нагорном Карабахе были размещены войска российских миротворцев. Основу контингента составляет 15-ая отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командир миротворцев - генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации