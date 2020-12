Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Байден вместе с супругой Джилл прошли вакцинацию в штате Делавэр. Мероприятие транслировали ряд американских телеканалов, в частности, CNN и MSNBC. Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Байдена с супругой привили вакциной компании Pfizer.

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.



“I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu