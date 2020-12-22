Военнослужащие, возвращающиеся из отпуска в Арцах, доехали до мест постоянной дислокации: МО Армении

При возвращении военнослужащих из отпуска в Арцах никаких проблем не возникло, никаких инцидентов не было, все нормально доехали до мест их постоянной дислокации. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что азербайджанцы заблокировали передвижение Вооруженных сил Армении, и что возле ресторана “Сюник” в Горисе стоят три автобуса Минобороны Армении, поскольку противник не позволил им проехать через Лачинский коридор. «Арменпресс» обратился в Минобороны за комментариями по этому поводу. “Все военнослужащие, возвращающиеся из отпуска в Арцах, добрались до мест постоянной дислокации. Без проблем, без происшествий”, - сообщили в Минобороны.

В министерстве заявили, что, поскольку дорога в Горис утром была закрыта на несколько часов, возникли некоторые проблемы с передвижением в темноте: “Закрытие дороги задержало прибытие автобусов в Армию обороны. Но по большому счету обошлось без происшествий. Все военнослужащие нормально доехали до мест постоянной дислокации”.