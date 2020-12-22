Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

 Для раненых в Арцахе военнослужащих в Доме-музее Арама Хачатуряна будет дан концерт

 Для раненых в Арцахе военнослужащих в Доме-музее Арама Хачатуряна будет дан концерт

25 декабря в Доме-музее Арама Хачатуряна будет организован вечер камерной музыки для оказания содействия военнослужащим, получивших тяжелые ранения в Арцахе, и их семьям.

Как передает «Арменпресс», в благотворительном концерте примут участие студенты вокального отделения Ереванской консерватории им. Комитаса Лариса Халатян, Гаяне Багдасарян, Милена Бегарян, Лиана Симонян, Ануш Мартиросян, Анаит Габриелян, Кристина Григорян, Эрмине Геворгян, Айлин Геросеан и Анна Габриелян.

Художественный руководитель - заслуженная артистка Армении, профессор Анна Маилян, аккомпанирует Элен Киракосян.

“Помощь каждого из нас, большая или маленькая, важна для покрытия медицинских расходов раненого солдата”, - говорится в сообщении Дома-музея.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации