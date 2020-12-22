В Армении подтверждено 537 новых случаев COVID-19, выздоровели 1410 заболевших

По состоянию на 22 декабря в Армении подтверждено 537 новых случаев COVID-19, 1 410 заболевших вылечились, есть 17 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 404 тестов, всего проведено 570 214 тестов.

Всего подтверждено 154 602 случая COVID-19, 134 586 из которых выздоровели, есть 2 6673 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 685 пациентов.

Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 658.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.