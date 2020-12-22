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Началось заседание Совета старейшин Еревана: в повестке бюджет города на следующий год

Началось заседание Совета старейшин Еревана: в повестке бюджет города на следующий год

В мэрии Еревана началось 4-е заседание 5-й сессии Совета старейшин. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 24 вопроса.

Совет старейшин Еревана обсудит и примет решение о назначении члена Совета старейшин Гаяне Мелкумян заместителем мэра.

Будут обсуждены вопросы, касающиеся бюджета Еревана на 2021 год, утверждения программы развития на 2021 год, а также разработки проекта уточнения развития до 2030 года.

В повестку включены также вопросы об изменении целевых значений земельных участков и другие.

Лилит Демурян


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