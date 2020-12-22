В Гегаркуникской области завершены 85 субвенциальных программ

В Гегаркуникской области за этот год удалось реализовать лишь 85 программ субсидирования вместо 104 программ, утвержденных правительством. Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян сообщил «Арменпресс», что в 2020 году правительство одобрило различные программы социально-экономического и жизненно важного значения на 6 миллиардов 52 миллиона драмов, но по состоянию на 22 декабря 2020 года удалось осуществить строительство лишь на 5 миллиардов 308 миллионов драмов.

“77 объектов полностью завершены, по 8 объектам завершены строительные работы, ведутся работы по документации. В приграничных населенных пунктах, вследствие их близости к зоне боевых действий, 6 проектов были приостановлены, другие потерпели неудачу по разным причинам. Они будут реализованы в следующем году. Наши наблюдения показали, что завершенные конструкции сданы с удовлетворительным качеством. В результате реализуемых программ решены многие вопросы, накопившиеся за долгие годы в сообществах, улучшилась жизнь населения, развита инфраструктура, созданы временные рабочие места. Несмотря на сложности, вызванные эпидемией, и последствия навязанной нам войны, мы смогли добиться заметных успехов, выполнив большинство утвержденных программ”, - сказал губернатор Гегаркуника.

Реализованные программы субсидирования имели 4 основных направления: строительство дорог, строительство магистралей питьевой и оросительной воды, устройство осветительной сети, строительство детских садов или ремонт. На строительство дорог израсходовано 2 млрд. 913 млн. драмов, 1 млрд. 423 млн. драмов на строительство водопровода питьевой и оросительной воды, 455 млн. драмов на строительство сети освещения, 517 млн. драмов на строительство или реконструкцию зданий детских садов.

Хосров Хлгатян