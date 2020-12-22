Утверждены заявки 6 компаний-резидентов “Инженерного городка”

21 декабря 2020 года в Министерстве высокотехнологичной промышленности Республики Армения состоялось первое заседание аттестационной комиссии инвестиционной программы “Инженерный городок”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности.

Комиссия обсудила и одобрила проекты “ИНСОЛ”, “ИНЖЕНЕРИНГ ПЛАЗА”, “ИНТЕГРАТОР”, “ОВОС ИНЖЕНЕРИНГ”, “ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТОВ” и “ВАН ТЕХНОЛОДЖИС”, которые получили право основать офис на соответствующей выбранной территории и осуществлять деятельность в качестве резидентов ИГ.

В аттестационной комиссии были первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения, представители аппарата заместителя премьер-министра Республики Армения, Министерства экономики, Комитета государственных доходов, компании “National Instruments”, Ассоциации инженеров и Фонда “Инкубатор предприятий”.

Претенденты в основном занимаются комплексными инженерными решениями, более 80% их продукции идет на экспорт.

Возможность получения статуса резидента “Инженерного городка” имеют организации, осуществляющие деятельность в сфере высоких инженерных технологий - материаловедения, электроники, измерительных приборов и систем, радиочастотного оборудования и систем, аэрокосмического оборудования и систем, роботостроения, полупроводникового оборудования, современных систем содействия водителям (ADAS), а также биомедицинских устройств.

При соответствии критериям участия в программе и получения статуса резидента ИГ, компании получают возможность посредством дарения и на праве собственности получить земельный участок в 250 кв. м или 500 кв. м для строительства офиса, а также смогут иметь доступ к совместно используемому современному инженерному лабораторному оборудованию и к производственным машинам.

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