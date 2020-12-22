Из стран ЕАЭС лишь Армения зарегистрировала рост объемов грузоперевозок

Из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) только в Армении в январе - октябре 2020 года был зафиксирован рост грузоперевозок по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, который составил 3,5%, достигнув 12,3 млн тонн. Причем увеличились объемы грузоперевозок трубопроводным путем, железнодорожным, автомобильным транспортом, снижение зафиксировано только по воздушному транспорту. Об этом «Арменпресс» осведомился с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В целом объем грузоперевозок ЕАЭС за первые десять месяцев текущего года составил 9 млрд 956,6 млн тонн, что на 7,3% меньше по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года.

За то же время, в Беларуси эти показатели составили 331,6 млн тонн, снизившись на 7,5%. В объемы грузоперевозок по Казахстану включены и перевозки частных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками. Объем грузоперевозок этой страны в январе -октябре 2020 года составил 3 миллиарда 206,9 миллиона тонн, что на 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем грузоперевозок в Кыргызстане за первые десять месяцев текущего года составил 21,1 млн тонн, что на 23,1% меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 года, в России эти показатели составили 6 млрд 384,7 млн тонн, 7,3%.