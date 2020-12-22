В Тавуше возобновятся работы по восстановлению домов, поврежденных во время июльских боев

Ремонтно-восстановительные работы домов, пострадавших во время июльских боев в Тавуше, продолжатся. Строительные работы были остановлены по двум основным причинам: в связи с войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха в сентябре, изменились приоритеты, строители были призваны на войну. Как сообщил «Арменпресс» губернатор Тавуша Айк Чобанян, правительство приняло решение о полном финансировании оставшейся суммы. В ближайшие дни строительным подрядчикам полностью будут выделены деньги, в результате чего не только возобновятся работы, но и полностью будет оплачена кредиторская задолженность.

“Как только подрядчикам поступит финансирование, по моему поручению, они сразу же приступят к решению проблем, мешающих жизнедеятельности жителей. Надо сказать, что в связи с домами есть некоторые работы, но в основном это вопросы, связанные с ремонтом улиц, заборов, ворот, которые будут перенесены на следующий год. Самый большой объем работ в селе Айгепар, где почти полностью отремонтировано несколько десятков домов, дальше - Неркин Кармирагбюр. В Чинари с нуля строится новый дом, внешняя отделка которого полностью завершена. Скажу, что и в нескольких учебных заведениях ведутся ремонтные работы. В приграничных селах проделана большая работа по обеспечению населения жильем. Села Айгепар, Неркин Кармирахпюр и Чинари пострадали во время июльских боев. Артиллерийские обстрелы были и в Мовсесе и в Берде. В общей сложности со времени июльских боев было выделено более 400 миллионов долларов”, - сказал губернатор.

Насколько изменились приоритеты в регионе после войны? По словам Айка Чобаняна, приоритеты практически не изменились. Они остались прежними. Он подчеркнул, что и до войны они занимались повышением системы безопасности региона, созданием системы убежищ, логистикой и т. д. В этом контексте созыв ополчения он посчитал очень важным.

“С точки зрения системы безопасности решение экономических проблем не менее важно, потому что они напрямую связаны не только с обеспечением доходов, что позволит улучшить наши системы обороны, но и напрямую повлияет на условия жизни людей, живущих на границе”, - сказал он.

Губернатор считает, что очень важна и общественная активность, которая проявилась в июле, также и во время войны, начавшейся в сентябре, когда организации, частные лица своими силами и средствами решали различные задачи. По словам губернатора, это большая ценность, которую необходимо сохранить. Именно в рамках этой общественной деятельности удалось достичь договоренности с различными благотворительными организациями и частными лицами о реализации инфраструктурных, в частности, ирригационных проектов. Губернатор с радостью отметил, что две программы в этом направлении уже реализованы. Это серьезное экономическое последствие для сотен семей, живущих в деревнях.

Айк Чобанян отметил, что как в прошлом году, так и в этом году был проведен большой объем строительных работ. Работы продолжались и в приграничных селах.

Например, в поселке Мовсес мы закончили первый этап работ и приступили ко второму. Улучшены не только дороги, ведущие в село, но и дороги внутри общины. В этом году были улучшены и дороги, ведущие к ряду памятников истории и культуры. В строительство дорог были вовлечены как городские, так и сельские общины. Также велись строительные работы межгосударственных участков. В частности, в этом году продолжается благоустройство дорог от Алаверди до границы с Грузией”, - сказал губернатор.

Общий объем дорожного строительства в 2020 году составил 6,5 миллиарда.

Анна Гзирян