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В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть закрытые автодороги. В частности, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари. На перевале Варденяц, как и на всех автодорогах Сюникской области местами гололедица.  Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении, в городах Талин, Аштарак Арагацотнской области, в городе Спитак Лорийской области, городе Артик Ширакской области, в Ахуряне и Ани, в городах Егвард, Чаренцаван и Раздан Котайкской области идет снег.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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