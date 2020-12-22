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Цены на цветные металлы - 21-12-20

Цены на цветные металлы - 21-12-20

ЛОНДОН, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2059.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7984.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2041.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17616.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20188.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2861.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 20723.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.92% и составила 32200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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