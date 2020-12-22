Газета “Айастани Анрапетутюн”: Минской группе еще предстоит важная работа

“Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопросы, связанные с коридорами Нахиджеван и Лачин, будут решены в ближайшие дни. Рассмотрение нахиджеванского и лачинского коридоров в одном пакете - разве это не шантаж турецкой стороны?

“Турция в сложившейся ситуации постарается получить максимум, и можно предположить, что российская сторона является сторонником Анкары и в этом вопросе. С политической точки зрения Турция сегодня занимает сильную позицию и может выдвигать требования. Естественно Ереван не обязан выполнять все требования Анкары, но в любом случае он должен очень хорошо взвешивать реалии перед каждым своим шагом”, - заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения, бывший министр иностранных дел Республики Арцах Арман Меликян в интервью, данном “Айастани Анрапетутюн”.

Касаясь вопроса, есть ли предпосылки для постановки задачи восстановления территориальной целостности Арцаха, собеседник отметил, что вопрос восстановления территориальной целостности Арцаха также является решаемым, но для этого необходимо провести очень серьезную подготовительную работу, которая потребует финансовых ресурсов и специалистов”.

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