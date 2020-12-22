Газета “Айастани Анрапетутюн”: Да, капитал тоже имеет родину

“Скорейшее и мощное развитие экономики нашей страны не имеет альтернативы, да, мы должны очень быстро предпринять соответствующие шаги, да, мы должны изменить структуру и качество экономики, да, наша экономика должна соответствовать требованиям безопасности страны. Хотя все это бесспорно, противоположная сторона монеты указывает на еще один бесспорный факт. Политолог, экономист Грант Микаелян, например, говорит, что у нас уже экономический кризис, но сначала нужно решить проблемы безопасности. Мы согласны с этой точкой зрения по той простой причине, что вопросы безопасности и экономические вопросы взаимосвязаны. Более того, текущие и ожидаемые экономические проблемы являются результатом именно проблем с безопасностью. Не секрет, что в странах, где не решены вопросы безопасности, почти нет инвестиций. Говорим “почти” для тех исключительных случаев, когда возможны инвестиции из внутреннего сектора. Один из бывших министров экономики Карен Чшмаритян буквально говорит, капитал имеет Родину. Обращаясь к бизнесменам, он сказал: “Не слушайте тех, кто буквально и просто понимает фразу Маркса “У капитала нет национальности ... “. Они не знают, каков настоящий смысл этой фразы. Такие “ноги не прорастают из своей земли”. У таких людей нет Родины. А у нас ... И помните, если собственник капитала имеет национальную принадлежность, значит, у капитала есть не только национальность, но и Родина”.

Экономист Карен Адонц уверен, что экономику страны можно не только возродить, но и очень быстро укрепить, потому что это момент нашего существования. “Либо мы выиграем экономически, либо умрем морально. Если армянский народ, имеющий Государство, Армию, через 26 лет после своей исторической победы смирится с уходом со своих земель, он не имеет морального права жить как “нация”. Это может быть временное отступление, только временное. Теперь каждая секунда нашей жизни должна быть посвящена подготовке к большим и к маленьким победам”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.