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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Повысить субъектность Республики Арцах в международных отношениях

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Повысить субъектность Республики Арцах в международных отношениях

“После войны Республика Арцах по понятным причинам стала объектом регионального и мирового развития. Этому напрямую способствовали гуманитарная катастрофа, созданная в республике в результате азербайджано-турецкой агрессии, перемещение местного населения с их тысячелетней родины, значительное воздействие на экономическую мощь и инфраструктуру, а также перемещение элементов глобального терроризма на прилегающие к ней территории. И сегодня первоочередной задачей двух армянских государств является повышение субъектности Республики Арцах в международных отношениях”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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