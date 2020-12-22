Газета “Айастани Анрапетутюн”: Повысить субъектность Республики Арцах в международных отношениях
08:49, 22 Декабрь, 2020
“После войны Республика Арцах по понятным причинам стала объектом регионального и мирового развития. Этому напрямую способствовали гуманитарная катастрофа, созданная в республике в результате азербайджано-турецкой агрессии, перемещение местного населения с их тысячелетней родины, значительное воздействие на экономическую мощь и инфраструктуру, а также перемещение элементов глобального терроризма на прилегающие к ней территории. И сегодня первоочередной задачей двух армянских государств является повышение субъектности Республики Арцах в международных отношениях”.
Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.
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