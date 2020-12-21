Стал известен самый популярный 5G-смартфон

Под конец 2020 года iPhone 12 возглавил рейтинг популярных 5G-смартфонов. Мировые продажи трубок, поддерживающих новую технологию, подсчитали аналитики Counterpoint Technology Market Research.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по итогам октября 2020 года iPhone 12 занял 16 процентов рынка смартфонов, работающих в мобильных сетях пятого поколения. На втором месте тоже оказался iPhone 12 с приставкой Pro (8 процентов).

Лидерство рейтинга утратил Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который оказался на третьем месте с 4 процентами. Уже за ним следуют, каждый с 3 процентами — Huawei Nova 7 5G, Huawei P40 5G и Oppo A72 5G.

Аналитики считают, что и по итогам 2020 года iPhone 12 окажется наиболее продаваемым устройством с 5G. Отдельно подчеркивается, что все смартфоны этого поколения от Apple, вне зависимости от того, есть ли поддержка этого стандарта связи в стране или нет, поставляются с 5G-модемом.