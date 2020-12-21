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В Евросоюзе рекомендовали использование вакцины Pfizer/BioNTech

В Евросоюзе рекомендовали использование вакцины Pfizer/BioNTech

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использование на рынке Евросоюза первой вакцины от COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила представитель пресс-службы агентства.

Речь идет о препарате от Pfizer/BioNTech.

"Сегодня комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал обусловленное разрешение на использование на рынке первой вакцины от COVID для рынка ЕС", - сказала представитель пресс-службы агентства.


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