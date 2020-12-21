Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, труднопроходимы.

На перевале Варденяц и всех дорогах Сюникского региона наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.