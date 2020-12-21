На перевале Варденяц и всех дорогах Сюникского региона наблюдается гололедица
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, труднопроходимы.
На перевале Варденяц и всех дорогах Сюникского региона наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен