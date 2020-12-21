Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.

Ранее британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.

"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — добавили в российском оперштабе.

Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.