Предстоящие на 22 декабря мероприятия
18:29, Декабрь 21, 2020
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:35 На Аляске нашли мумию волчицы возрастом 57 тыс лет
- 20:05 Стал известен самый популярный 5G-смартфон
- 19:59 Президент Арцаха посетил вернувшихся на Родину и считающихся пропавшими без вести 6 военнослужащих
- 19:34 В Евросоюзе рекомендовали использование вакцины Pfizer/BioNTech
- 19:06 Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
- 18:48 Список 62 военнопленных передан в МККК: министр обороны принял родственников пленных
- 18:29 Предстоящие на 22 декабря мероприятия
- 18:25 Минобороны Армении опровергает информацию о передаче Азербайджану двух сел Тавуша
- 18:14 Сегодняшние границы общин определены законом 2010-го года: премьер-министр посетил Сюник
- 17:28 Гинцбург заявил, что "Спутник V" защитит от нового штамма коронавируса
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-12-20
- 17:25 Азиатские индексы снизились - 21-12-20
- 16:59 Давид Манукян освобожден от должности советника вице-премьера Тиграна Авиняна
- 16:47 Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению
- 16:37 МЧС в областях Армении проводит учебно-тренировочные занятия с привлечением населения
- 16:37 В розыгрыше Кубка Армении по баскетболу участвуют 7 команд
- 16:33 Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 238 га территории
- 16:07 Россия вошла в число стран, лидирующих по темпам восстановления туризма
- 16:02 Инцидент между священником и премьер-министром стал предмет широкого обсуждения
- 15:49 Нетаньяху призвал полностью закрыть небо Израиля
- 15:47 Следственный комитет Армении сообщил подробности задержания мэра Гориса
- 15:35 В Арцахе повысилась стоимость минимальной потребительской корзины
- 15:33 Кинокритики Лос-Анджелеса назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом
- 15:27 Иран сообщил МАГАТЭ о строительстве на атомном объекте в Фордо
- 15:24 Премьера песни: Сильва Акопян представила меломанам новую песню “Мой герой”
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