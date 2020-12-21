Сегодняшние границы общин определены законом 2010-го года: премьер-министр посетил Сюник

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня посетил Сюникскую область. Первой остановкой премьер-министра стала община Сарнакунк. Никол Пашинян встретился с жителями Сарнакунка, побеседовал с ними, выслушал их опасения по поводу демаркационных работ в Сюникской области, ответил на вопросы жителей общины.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поговорил о 6 военнослужащих, пропавших без вести на 70 дней на перешедших под контроль Азербайджана территориях и вернувшихся вчера на Родину, возвращение которых является светлой точкой в эти тяжелые дни. “Сегодня день траура, и мы в ходе трехдневного траура чтим память наших павших воинов. Я хочу, чтобы мы были достойны наших павших солдат. Сейчас мы находимся в послешоковом состоянии, и мы должны сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, вернуть наших пленных, найти пропавших без вести. Вчера произошло очень важное событие: найдена группа из 6 наших солдат, оставшаяся в лесу, и хотя сегодня день траура, но это событие изменило настроение. В этом трауре мы все ищем светлую точку, вокруг которой можно построить свой оптимизм. Первая группа вернувшихся пленников тоже в определенной степени изменила настроение”.

Премьер-министр отметил, что наша армия является героической, и здесь не может быть двух мнений, что, в то же время, не означает, что не было отдельных эпизодов или проблем. “Это не значит, что не было солдата, который не сделал что-то не так, не было офицера, который не сделал что-то не так, не было генерала, который сделал бы что-то не так. Но в целом это не должно повлиять на нашу оценку. И мы должны последовательно укреплять уверенность в себе и оптимизм, мы должны по-новому строить нашу страну - Армению и Арцах”, - подчеркнул премьер-министр.

Из Сарнакунка Никол Пашинян поехал в общину Сисиан. Премьер-министр посетил Городской пантеон Сисиана и воздал дань уважения памяти героев, отдавшим свои жизни за защиту Родины в Арцахской войне, преклонил колени и возложил цветы к их могилам.

Затем премьер-министр встретился с горожанами, собравшимися на центральной площади Сисиана. В своем обращении к жителям Сисиана Никол Пашинян отметил: “На самом деле, цель моего визита - пообщаться с жителями Сюника. Хочу поблагодарить Сисиан за такое понимание, за такой прием. Самое главное, что я хочу сказать сегодня, это то, что я приехал, чтобы дать разъяснения в связи с тем, что происходит вдоль границ Сюника. Конечно, нам нужно подробно проанализировать то, что произошло. Но в первую очередь, прежде чем начать предметный разговор, предлагаю минутой молчания почтить память наших жертв и договориться, что с этого момента не будет ни аплодисментов, ни скандирования, ничего подобного. Но есть также кое-что важное, что я хочу, чтобы вы услышали”. Премьер-министр вместе с присутствующими минутой молчания почтил память солдат, погибших в Арцахской войне.

Коснувшись текущей ситуации вокруг Сюника и различных слухов по этому поводу, премьер-министр отметил: “Сегодня много говорят о том, что то, что происходит на границах Сюника, - это процесс передачи Сюника, что безопасность Сюника ставится под угрозу. Действительность же прямо противоположная. Потому что, как я сказал в своем послании, вопрос в том, что, когда мы размещаем наши пограничные войска в соответствии с границей Армении, уровень нашей безопасности повышается, потому что граница Республики Армения также становится границей той системы безопасности, членом которой мы являемся.

Теперь возникает следующий вопрос. Нам говорят: почему вы дислоцируете именно на этой границе, кто так решил и на какой правовой основе определяется эта граница? Такой вопрос задают также лица, которые в 2010 году были депутатами Национального Собрания, которые были министрами, занимали различные должности.

Проблема в том, что сегодняшние границы, описание административных границ наших общин определяется законом Республики Армения “Об административно-территориальном делении”. Закон принят в 2010 году. И в этом законе, например, в описании административных границ границы общины Неркин Хндзореск, общины Тех также указаны как граница с Азербайджаном. Это было в 2010 году. Правительство приняло этот закон, который описывает все наши проблемные на сегодняшний день границы: с этой стороны они описали соседнюю общину, а с другой стороны они описали границу с Азербайджанской Республикой. Я смог объяснить?

Теперь люди, которые были членами правительства в те годы, которые были депутатами Национального Собрания, говорят нам, почему вы стоите на этих пунктах, вы что, признаете эту границу? Но ведь закон получил силу! И почему тогда не говорили, что это территория Республики Арцах, почему не говорили? Я хочу, чтобы вы и все жители Сюника имели четкое представление о том, что происходит. И еще раз говорю, это делается для повышения уровня безопасности Сюника”.

Коснувшись вопроса гарантий безопасности, премьер-министр Пашинян сказал следующее: “Безопасность гарантируется постольку, поскольку действует наша система безопасности. Сегодня, например, многие говорят, почему ОДКБ не вмешалась, например, во время Карабахской войны. По той же причине: поскольку в нашем законе было написано, что вот здесь наша граница. За селом Тех находится Азербайджанская Республика. Этот закон принят в 2010 году. Этот закон был принят действующим в 2010 году парламентом. Этот законопроект был внесен действующим в 2010 году правительством.

В ОДКБ нам говорят, что вот ваша граница, и вы сами описали эту границу. Как мы можем вмешаться за пределами ваших границ? И я получил и получаю много заверений, и у нас есть договоренности, что если, не дай Бог, начнутся боевые действия внутри наших границ, то будет действовать совершенно другой режим.

Что касается Арцаха, то вопрос Арцаха - это совсем другая проблема, и это международно признанная проблема. И нам говорят, что если мы стоим на этой границе, то мы закрываем карабахский вопрос, и если это правда, то вы сами закрыли карабахский вопрос принятым в 2010 году законом.

Понимаете, нюанс в том, что, повторяю, люди, которые были министрами и депутатами в 2010 году, говорят, что если, например, вы признаете эту линию на участке Шурнуха границей, значит, вы закрываете арцахский вопрос. Или на участке Теха, или на участке Гориса, или на участке Капана. Но если это так, то вы уже закрыли этот вопрос в 2010 году. Если признание этой границы сегодня является предательством, то в 2010 году это было еще большим предательством. А в 2010 году вы знаете, кто был депутатом от этого региона, и нужно посмотреть, как он голосовал. В любом случае его фракция проголосовала за”.

Никол Пашинян коснулся также вопроса и причин перекрытия дорог в некоторых населенных пунктах Сюникской области. “Сегодняшний мой приезд был запланированным, я должен был посетить Горис, Капан, Мегри. Честно говоря, мы не проводили заранее такой организационной работы, однако я увидел, что на площади собралось столько людей. Знаете, какой момент для меня самый трогательный? Сюда приехали и присутствуют здесь родственники погибших солдат.

Люди там перекрыли дороги с утра, и из-за того, что дорога перекрыта, образовались большие пробки. Но я задаю логичный вопрос: в конце концов, зачем перекрыли дорогу? Потому что сейчас вот я встречаюсь с вами, та же ситуация была бы в Горисе, та же ситуация была бы в Капане, та же ситуация была бы в Мегри, та же ситуация была бы в Шурнухе, та же ситуация была бы везде. Потому что люди сегодня гораздо глубже понимают ситуацию. В этом вся суть.

Сисиан - это вход в Сюник, я сегодня приехал и поговорил с жителями Сюника. Но я считаю, что сегодня нельзя поддаваться на эти провокации. Есть люди, которые хотят спровоцировать столкновения, есть люди, которые хотят спровоцировать столкновения с полицией. Мы не будем поддаваться на их провокации.

Но я говорю следующее: предлагаю сделку тем, кто перекрывает дорогу. Думаю, когда я поеду в Горис, у нас будет такое же неорганизованное собрание в Горисе, у нас будет такое же неорганизованное собрание в Капане, у нас будет такое же неорганизованное собрание в Мегри, люди придут и выразят свою поддержку. Дорогу перекрыли, чтобы этого не произошло и это не всплыло наружу. Если это не так, то я предлагаю следующее: мы не пойдем на провокации, мы не пойдем на насилие, мы ничего не будем делать, откройте дорогу, и мы поедем в Горис. Поедем в Горис и посмотрим, что происходит, что говорят люди, что они думают. Конечно, у людей есть к нам очень сложные вопросы. Вы тоже сейчас задаете вопросы, это очень сложные, правильные, трудные вопросы. И да, я принимаю нашу ответственность, что мы должны ответить на эти вопросы. Я также принимаю, что есть вопросы, на которые у нас пока нет ответа. Но ответы на эти вопросы очень важны.

И ситуация такая: да, у нас сегодня есть проблема с пропавшими без вести. Ко мне подошли родственники пропавших без вести, и мы виноваты перед этими людьми. Да, мы виноваты. Но я хочу заверить вас, что делается все возможное. Вчера случилось чудо, когда 6 наших солдат, которые 70 дней прятались в лесу, были найдены и эвакуированы. Работа в этом направлении ведется уже долгое время, но дает результаты впервые, потому что в этой работе много сложностей.

Я уже, наверное, десятки раз обсуждал этот вопрос с президентом Российской Федерации. Мы обсуждали его с командованием российских миротворцев, и они, в свою очередь, обсуждали его с представителями Азербайджана. И во многих случаях родители даже думали, что мы говорим, что да, работаем, но на самом деле мы ничего не делаем. Они имели право так думать, потому что результатов не было. Если что-то делается, а результата нет, то понятно, люди в эмоциональном состоянии, в переживаниях вправе нас обвинять.

Но вчерашний случай был похож на чудо, и я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что это усилие, наконец, было предпринято. Знаете, в чем самая большая сложность? Территория большая, и мы не знаем точно, где конкретно наши ребята, чтобы пойти и вывести их оттуда.

Было так, что они входили, объявляли через громкоговоритель, объявляли по-русски, что уже наступило перемирие, что можно выходить, объявляли и на армянском, но ответа не было. И мы думаем, что, возможно, не было ответа, потому что люди не доверяли, потому что говорить по-армянски еще ничего не означает, ибо азербайджанцы тоже могут говорить по-армянски, тем более - по-русски.

Затем мы подумали о том, чтобы заявление делал такой человек, который был бы им знаком, чтобы его голос узнавали. И это долго не давало результата, и наконец-то вчера дало результат. Еще раз благодарю всех, кто помог совершить это чудо. Скажу, что все парни, конечно, измотаны, но их жизням ничего не угрожает. И по предварительным данным, насколько мне сообщили, никому не грозит инвалидность. Т.е. парни вернутся к полноценной жизни, и это сегодня действительно очень символично.

Дорогие сисианцы,

Благодарю вас, потому что каждый раз, когда я приезжаю в Сисиан, я чувствую вашу поддержку. И мне нужно многое сделать, чтобы заслужить вашу поддержку. На самом деле, я виноват перед вами во многих вопросах и надеюсь, получится так, что я буду достоин вашего доверия. Настроение в одном участке Сюника не может быть одним, в другом участке - другим. Сегодня настроение, по сути, одинаково по всей стране.

Еще раз говорю, почему они перекрыли дорогу? Потому что знают, что такое неорганизованное собрание будет в Горисе, в Капане и в Мегри. Но, говорю, особенно в этот траурный день мы не поддадимся на провокации. Ничего, Мегри на своем месте, и Капан, и Горис. Сегодня мы приехали в Сюник. Сегодня мы встретились с жителями Сюника. Сегодня мы воздали дань уважения и посетили могилы сюникских воинов, и этот процесс будет продолжаться. Мы не поддадимся на провокации.

Я сказал, что приезжаю посмотреть в глаза жителей Сюника. Я приехал и посмотрел в глаза жителей Сюника. Я знаю, что виноват по многим вопросам. Мы должны много работать, если вы этого захотите, для того чтобы действительно заслужить ваше доверие, быть достойным вас, быть достойным вашего доверия. Я говорю, что все вы - граждане Армении, заслуживаете гораздо большего. К сожалению, ни одно правительство в Армении, в том числе и наше, до сих пор не смогло привести страну к тому, чего вы действительно заслуживаете. Не смогло. Я хочу извиниться за это не только от имени нашего правительства, но и от имени всех предыдущих правительств.

Но самое главное, моя самая большая задача заключается в следующем: я получил этот статус от вас, вы являетесь хозяином этого статуса. И я несу ответственность за то, чтобы вы продолжали оставаться обладателем этого статуса, чтобы не повторялось прошлое, когда фальсификациями на выборах, запугиванием и т.д. проводили тех, кого хотят, и делали то, что хотят”.