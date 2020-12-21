"Спутник V" будет защищать от нового варианта COVID-19, выявленного в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, будет защищать... Нет никаких показаний к тому, что не будет", — сказал он.

Ранее в Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что штамм распространяется очень быстро и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров. Россия останавливает полеты на неделю.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.