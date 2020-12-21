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Давид Манукян освобожден от должности советника вице-премьера Тиграна Авиняна

Давид Манукян освобожден от должности советника вице-премьера Тиграна Авиняна

Давид Манукян освобожден от должности советника вице-премьера Тиграна Авиняна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение вице-премьера Тиграна Авиняна опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.


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