Давид Манукян освобожден от должности советника вице-премьера Тиграна Авиняна
Давид Манукян освобожден от должности советника вице-премьера Тиграна Авиняна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение вице-премьера Тиграна Авиняна опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.
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