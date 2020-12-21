Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению

Главы МИД стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили полную приверженность договоренностям и реализации положений соглашения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министров иностранных дел России, Германии, Китая, Франции, Великобритании и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам прошедшего по видеосвязи совещания.

"Участники СВПД снова подтвердили свое желание сохранить соглашение", - говорится в документе, который распространила пресс-служба МИД ФРГ. В нем отмечается, что министры обсудили возможность "полной и эффективной реализации СВПД всеми сторонами" и "необходимость преодолеть существующие вызовы в деле осуществления обязательств в области нераспространения ядерного оружия и отмены санкций [против Ирана]". Главы МИД подчеркнули роль МАГАТЭ в вопросе контроля над выполнением СВПД, отметив "важность продолжения сотрудничества" с организацией. "Они подчеркнули, что резолюция 2231 (по иранской сделке, принятая Советом Безопасности в 2015 году) остается полностью в силе", - отмечается в заявлении.

В документе также говорится о том, что участники СВПД "оценили перспективу возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность совместными усилиями подхватить эту идею".