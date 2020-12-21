В розыгрыше Кубка Армении по баскетболу участвуют 7 команд

Стартует розыгрыш Кубка Армении по баскетболу, в котором участвуют все команды Лиги “А”, за исключением “Суперсоникса”. Команда проведет матч только на старте, она не примет участия в следующих этапах.

Как передает Арменпресс, за кубок поборются 7 команд. В составе каждой команды на игровой площадке, одновременно, должны быть 3 гражданина Армении.

25-го декабря состоятся четвертьфинальные поединки. Лидер текущего розыгрыша Лиги “А” - “Ваагни Сити” начнет борьбу с полуфинала, а остальные 6 команд разыграют между собой три другие путевки в полуфинал.

Сформировались следующие пары: “Мед Фоксис” - “Киликия”, “Урарту” - ЦСКА, “Двин” - “Эребуни”, “Ваагни Сити” - “Суперсоникс” (товарищеский матч).

Пары сформировались с учетом позиций команд “А” и Лиги “В”на данный момент. (2-7, 3-6, 4-5).

Полуфинальные поединки также будут состоять из одного матча, а финал состоится после регулярного чемпионата перед финалом плей-офф.