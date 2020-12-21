МЧС в областях Армении проводит учебно-тренировочные занятия с привлечением населения

Министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян 21 декабря с руководителями структурных и территориальных подразделений провел очередное совещание.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, перед началом рабочей недели участники совещания минутой молчания почтили память жертв Арцахской войны.

“Учитывая, что МЧС в каком-то смысле является силовой структурой, призываю быть опорой нашему населению и органам местного самоуправления сделать все, чтобы выйти из этой ситуации. Я уверен, что мы найдем в себе силы, чтобы преодолеть это состояние во имя наших детей и будущего нашей страны”, - сказал министр Пилоян.

Согласно повестке совещания, руководители гражданских и спасательных подразделений министерства представили проделанную за прошедшую неделю работу и задачи.

Было доложено, что областные спасательные управления в своих регионах начали учебно-тренировочные занятия, с привлечением населения осуществляется тренировочное оповещение воздушной тревоги. Продолжается процесс учета и приведения в надлежащее состояние укрытий.

В ходе совещания по поднятым вопросам структурным и территориальным подразделениям были даны соответствующие поручения.