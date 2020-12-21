Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 238 га территории
16:33, 21 Декабрь, 2020
Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны РФ в Арцахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.
“За все время миротворческой миссии на территории Нагорного Карабаха разминировано около 238 га территории, 93 км дороги. Обнаружено и обезврежено более 8 300 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.
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