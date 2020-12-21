Россия вошла в число стран, лидирующих по темпам восстановления туризма

Россия стала третьим государством среди стран G20 по темпам восстановления внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции, рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Глава ведомства в интервью газете "Коммерсант" обратила внимание на то, что в большинстве государств речь идет о падении на 80 процентов и более.

Она отметила, что по выездному и въездному туризму у РФ такие же показатели — 80–85 процентов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если смотреть на оборот всей туротрасли, включая внутренний и въездной и совсем немного выездной туризм в части прибыли агентов и операторов, то в 2019 году он составил 3,7 триллиона рублей. В этом году эта сумма сократится на 60 процентов, до 1,6 триллиона рублей. Падение могло бы быть большим. Но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось не обнулить общий оборот", — прокомментировала ситуацию Догузова.