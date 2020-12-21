Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

В Арцахе повысилась стоимость минимальной потребительской корзины

В Арцахе повысилась стоимость минимальной потребительской корзины

Стоимость минимальной потребительской корзины в Арцахе, рассчитанной по медицинским нормам, по ценам на 1 декабря этого года составила 58 801 драм, а стоимость продовольственной корзины - 33 221 драм. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная статистическая служба Арцаха.

Согласно информации, показатель стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 0,4%, а по сравнению с 1 сентября - на 1,2%.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации