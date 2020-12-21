В Арцахе повысилась стоимость минимальной потребительской корзины

Стоимость минимальной потребительской корзины в Арцахе, рассчитанной по медицинским нормам, по ценам на 1 декабря этого года составила 58 801 драм, а стоимость продовольственной корзины - 33 221 драм. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная статистическая служба Арцаха.

Согласно информации, показатель стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 0,4%, а по сравнению с 1 сентября - на 1,2%.