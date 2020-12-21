Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова был признан лучшим фильмом на иностранном языке в 2020 году по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Второе место LAFCA отдала европейской картине итальянского режиссера Пьетро Марчелло "Мартин Иден" по сюжету книги Джека Лондона.

Российский фильм "Дылда" также отметился в номинации LAFCA "Лучшая работа художника-постановщика" - российский художник-постановщик Сергей Иванов занял второе место.

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде, когда вокруг и внутри - руины.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".