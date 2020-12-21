Премьера песни: Сильва Акопян представила меломанам новую песню “Мой герой”
15:24, 21 Декабрь, 2020
Певица Сильва Акопян представила своим поклонникам новую песню “Мой герой”, на основе которой снятый ролик уже в интернете.
Как передает Арменпресс, певица посвятила произведение Жоре Марданяну, погибшему во второй Арцахской войне, и всем погибшим героям.
Автор музыки и слов песни - Мане Акопян, аранжировку осуществил Арсен Барсамян, режиссер клипа - Сема Кодабашьян.
“Скорбь молча живет в наших душах, но мое молчание стало песней. Герои, ребята, вечная память и слава Вам”, - написала на своей странице в Facebook Сильва Акопян.
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