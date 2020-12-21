Премьера песни: Сильва Акопян представила меломанам новую песню “Мой герой”

Певица Сильва Акопян представила своим поклонникам новую песню “Мой герой”, на основе которой снятый ролик уже в интернете.

Как передает Арменпресс, певица посвятила произведение Жоре Марданяну, погибшему во второй Арцахской войне, и всем погибшим героям.

Автор музыки и слов песни - Мане Акопян, аранжировку осуществил Арсен Барсамян, режиссер клипа - Сема Кодабашьян.

“Скорбь молча живет в наших душах, но мое молчание стало песней. Герои, ребята, вечная память и слава Вам”, - написала на своей странице в Facebook Сильва Акопян.