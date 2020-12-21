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Путин гарантом безопасности в Карабахе считает российских миротворцев

Путин гарантом безопасности в Карабахе считает российских миротворцев

Президент России Владимир Путин гарантом безопасности в Карабахе считает российских миротворцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство “РИА Новости”.

“Российские миротворцы стали гарантами безопасности в Карабахе. Они рискуют своей жизнью, чтобы вернуть там мирную жизнь”, - сказал Путин.

Согласно подписанному 9 ноября совместному заявлению глав Армении, Азербайджана и России, в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе дислоцированы российские миротворцы.


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