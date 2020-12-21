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В школах проходят уроки последней недели перед зимними каникулами

В школах проходят уроки последней недели перед зимними каникулами

В общеобразовательных школах Армении с 28 декабря начнутся зимние каникулы.

Об этом Арменпресс сообщилл пресс-секретарь Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Гегам Меликбекян.

“Каникулы первоклассников продлятся до 24 января 2021 года включительно, для 2-х классов - до 17 января включительно. Каникулы школьников с 3-го по 12-е классы будут до 10-го января включительно”, - отметил Меликбекян.

Лилит Демурян


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