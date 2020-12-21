Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов

Мировые цены на нефть ускорили темпы падения почти до 5% в понедельник днем, при этом цена на нефть Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель, впервые с 15 декабря, на новостях о новом штамме коронавируса из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,82%, до 49,74 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 4,89%, до 46,83 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,2%, до 47,04 доллара за баррель. Стоимость нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря. Утром нефть дешевела в пределах 3%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.