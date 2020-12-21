В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Об этом заявила в понедельник представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

"Первые данные, которые мы получили от британских ученых, говорят, что этот вирус кажется более заразным. <...> Сейчас нет доказательств, нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность", - сказала она, добавив, что ВОЗ находится в постоянном контакте с британскими учеными,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски по новому штамму коронавируса и самим принимать решение о необходимости ограничения авиасообщения или пересечения границ, заявила представитель организации.

"Нет специальной рекомендации, закрывать границы или нет или по времени закрытия. Но эпидемические власти, здравоохранение каждой страны должно проанализировать риск завоза [нового штамма коронавируса] и принять свое индивидуальное решение", - сказала она.