Мы не пойдем на провокации: заочное предложение Пашиняна людям, перекрывшим в Сюнике дорогу

Премьер-министр Никол Пашинян заочно сделал предложение тем, кто перекрыл дорогу, чтобы не допустить его въезд в Сюник. Он сказал, что в случае не принятия его предложения, премьер-министр и те, кто вместе с ним участвуют в визите, не пойдут на провокацию. Как сообщает Арменпресс, во время заранее организованной встречи с гражданами в Сисиане Пашинян отметил, что самым трогательным для него моментом является то, что среди людей, собравшихся на площади, есть и родственники погибших.

Люди перекрыли дорогу с утра, в результате чего возникли большие заторы. Премьер поинтересовался, почему в итоге дорогу закрыли, и указав на собравшихся, сказал. “Потому что такая же ситуация была бы в Горисе, в Капане, в Мегри и в Шурнухе. Потому что сегодня люди намного глубже понимают ситуацию. В этом вся проблема”.

Премьер подчеркнул, что нельзя допускать провокаций, есть люди, которые хотят спровоцировать столкновения с полицией. “Мы не пойдем на провокации. Предлагаю сделку тем, кто перекрыл дорогу. Думаю, что когда я поеду в Горис, у нас будет такая же заранее организованная встреча и в Горисе, и в Капане, и в Мегри. И люди придут, чтобы выразить свою поддержку. Дорогу перекрыли, чтобы никто не узнал об этом. Если нет, то вот новость именно для вас! Мы не пойдем на провокации, мы не пойдем на насилие. Откройте дорогу в Горис, давайте посмотрим, что произойдет, что скажут люди, о чем думают”, - сказал Пашинян.

Он поблагодарил жителей Сисиана за их поддержку. “Сисиан - это Сюник. Настроение в одной части Сюника не может быть одним, в другой - другим. Сегодня то же настроение по всей стране. Особенно в этот траурный день мы не поддадимся на провокации. Если не примут предложение открыть дорогу в Горис ничего, приедем в следующий раз. Сегодня, особенно в день траура, мы не пойдем на провокации”, - сказал Пашинян.

Он напомнил, что сказал, что собирается посмотреть в глаза жителей Сюника, он пришел, посмотреть в глаза жителей Сюника. Пашинян подчеркнул, что знает, что он виноват во многих вопросах. Он подчеркнул, что граждане Армении заслуживают гораздо большего, но отметил, что, к сожалению, ни одно правительство Армении, в том числе и их правительство, не смогло сделать этого и привести страну к тому, чего заслуживают граждане. Он извинился за это от имени всех представителей власти.