Сирия и Россия обсуждают поставки вакцины "Спутник V" от COVID-19, сирийцы доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и другим, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"По этому вопросу ведутся обсуждения. Мы надеемся, что сирийцы (будут) использовать "Спутник V" и другие (российские) вакцины, потому что сирийцы доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и другим вакцинам", - заявил Микдад,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сирийский президент Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19 и проведёт переговоры с Москвой по этому вопросу.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.