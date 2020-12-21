Пашинян напомнил о законе, принятом в 2010 году

Никол Пашинян уверяет, что присутствие пограничных войск Армении на границе повышает степень безопасности, разграничение осуществляется в соответствии с законом, принятым в Армении в 2010 году. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян заявил на встрече с гражданами в Сисиане, пояснив, что происходит вдоль границ Сюника.

“Сегодня много говорятся, что то, что происходит на границах Сюника, - это процесс передачи Сюника, процесс создания угрозы безопасности Сюника. На самом деле все наоборот. Когда мы размещаем наши пограничные войска на границе, степень нашей безопасности повышается, поскольку граница Армении становится и границей той системы безопасности, членом которой мы являемся”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что спрашивают, почему войска находятся на этой границе, кто решил эту границу, на каком правовом основании. Премьер-министр отметил, что подобный вопрос задают, например, лица, которые в 2010 году были депутатами НС, министрами и занимали различные должности. “Проблема в том, что сегодняшние границы, описание административных границ наших общин определены Законом об административно-территориальном делении Республики Армения. Закон принят в 2010 году. В этом законе, например, в описании административных границ общины Хндзореск, община Тег также включает границу с Азербайджаном. Это было в 2010 году, тогда почему это было прописано в законе? Тогдашнее правительство представило этот закон. Правительство приняло тот закон, который описывает границы, так в чем же сегодня проблема?”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что сейчас люди, которые в те годы были членами правительства и депутатами Национального собрания, спрашивают правительство, почему они придерживаются этих пунктов, и признают эту границу?

Он подчеркнул, что хочет, чтобы все жители Сюника имели четкое представление о происходящем, это делается для повышения уровня безопасности в Сюнике. Что касается гарантий безопасности, он сказал, что они будуы, пока действует наша система безопасности.

Он отметил, что многие задаются вопросом, почему ОДКБ не вмешалась во время Арцахской войны. “По той же причине, потому что в нашем законе было написано, что это наша граница. За этой деревней находится Азербайджанская Республика. Закон принят в 2010 году. ОДКБ говорит нам, что это ваша граница, вы описали свою границу, как мы можем вмешаться в то, что происходит за пределами вашей границы?”, - сказал Пашинян.

По его утверждению, он получил многочисленные заверения, есть также договоры о том, что если военные действия начнутся на территории Армении, тогда будет действовать совершенно иной режим. Пашинян заметил, что критикуют, говоря, присутствием наших войск на границе действующая власть закрывает вопрос Арцаха. “Если признание этой границы является предательством, то в 2010 году, тем более, это было предательство”, - заявил премьер-министр.