В общине Воскеат Арагацотнской области на некоторое время будет прекращена подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения работ по подключению новых абонентов к действующей сети 22 декабря с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа в общине Воскеат Арагацотнской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.