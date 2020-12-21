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В общине Воскеат Арагацотнской области на некоторое время будет прекращена подача газа

В общине Воскеат Арагацотнской области на некоторое время будет прекращена подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения работ по подключению новых абонентов к действующей сети 22 декабря с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа в общине Воскеат Арагацотнской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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