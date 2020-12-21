В Сеуле со среды введут новые ограничения из-за COVID-19

Власти Сеульского столичного региона, где уже действуют меры безопасности в целях борьбы с COVID-19, распорядились со среды, 23 декабря, запретить людям собираться компаниями больше пяти человек, сообщает агентство "Ренхап".

Это ограничение будет действовать до третьего января. Оно касается собраний как на улице, так и в помещениях. Власти решили принять строгие меры накануне Нового года, когда увеличивается число мероприятий и путешествий.

В воскресенье, 20 декабря, только в Сеуле выявили 473 новых случая инфицирования коронавирусом, это самое большое число суточных заражений в городе с начала пандемии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Подавляющее большинство новых случаев фиксируют в районе Сеула. Ситуация складывается непросто, несмотря на жесткие ограничительные меры, действующие в стране. Ранее правительство страны закрыло школы в Сеуле и в близлежащих районах. Также в Сеульском регионе в настоящее время запрещены собрания численностью более 50 человек, закрыты большинство развлекательных учреждений, а рестораны не могут обслуживать посетителей после 21.00

C начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 50 тыс. человек, умерли 698.